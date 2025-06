¡CAOS en Ferrari! exigen cambios radicales al equipo

Los políticos italianos también se están planteando el futuro de Ferrari. La Scuderia sigue mostrando un desempeño por debajo de las expectativas y la situación del director de equipo, Frédéric Vasseur, está siendo objeto de un intenso escrutinio.

Ignazio La Russa, presidente del Senado de Italia, incluso ha afirmado que ni más ni menos que Flavio Briatore debería acudir a Maranello para poner orden.

Vasseur asumió el mando de Ferrari en 2022, sucediendo a Mattia Binotto. Aunque al inicio su enfoque de limpieza parecía prometedor, los resultados aún no han llegado.

En 2025, Lewis Hamilton logró ganar la sprint en China, pero fuera de ese logro, han escaseado los momentos destacados para la Scuderia. Sin embargo, Vasseur ha anunciado que se avecinan novedades que podrían cambiar el panorama.

La prensa italiana pone a Vasseur contra reloj

En las últimas semanas, la prensa italiana ha cuestionado abiertamente el liderazgo de Vasseur. La Gazzetta dello Sport incluso llegó a señalar que al francés se le darán tres carreras para demostrar su valía. Aunque se barajó el nombre de Christian Horner, en Canadá Vasseur dejó claro que no era una opción.

“Algunos medios italianos han adoptado esta postura, pero no todos. No es un asunto personal, tengo la capacidad para afrontarlo, pero lo que realmente me preocupa es el bienestar del equipo. Mencionar nombres de esa manera resulta irrespetuoso hacia ellos y sus familias. Ya vivimos una situación similar el año pasado con el jefe de aerodinámica, Loïc [Serra]. No entiendo cuál es el objetivo de esta campaña; quizá quieran simplemente desacreditar al equipo, pero eso solo le perjudica”, declaró.

Briatore: la clave para un cambio radical

El político La Russa se refirió en “La Politica nel Pallone” a la crisis en Ferrari y señaló a Briatore como el candidato ideal para sustituir a Vasseur.

“Flavio es un amigo muy cercano. Lo que ha hecho en cada etapa de su carrera siempre ha sido excepcional. Sin embargo, pienso que en este momento un gran director por sí solo no es suficiente para liderar Ferrari".

"Estoy convencido, a diferencia de mi hijo, de que mi conocimiento sobre motores es limitado y que el problema es más profundo que el simple cambio de director. Flavio podría aportar el aire fresco que el equipo necesita. No solo sabe criticar, sino que también tiene la capacidad de llevar a cabo cambios efectivos”, afirmó.

