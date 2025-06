¡Sale a la luz un SECRETO de la vida personal de Antonelli!

Ha salido a la luz un secreto sobre la vida personal de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Fórmula 1 en Mercedes.

Entrevistado por la prensa italiana tras salir de su escuela, el corredor italiano reveló detalles sobre su vida escolar: “¿Materia? ingles, que es la que se me da más fácil. pero, eh si, digamos que es la materia que más me gusta.

“Estaba más nervioso por el examen, porque igual no tuve tanto tiempo para prepararme, pero dire que hice lo mejor que pude, creo que me fue bastante bien. Estoy bien, no fue fácil, hice lo mejor que pude y ahora estoy esperando el resultado

"La noche anterior estaba con mis amigos, en mi casa. Repasamos un poco juntos y luego escuchamos la canción 'notte prima degli esami', pero sí, fue un buen momento, sobre todo después del finde en Canadá, también pasar un poco de tiempo juntos”, comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Canadá?

El Gran Premio de Canadá entregó una carrera donde George Russell ganó cómodamente, pero en los puestos de atrás se dieron con todo. Oscar Piastri y Lando Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como claro vencedor y más líder del campeonato que nunca.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, logró hacer historia al lograr el primer podio de su carrera en F1. Los pilotos españoles tuvieron una tarde muy buena, ya que Alonso sumó de nuevo en la temporada, y Carlos Sainz arañó el décimo lugar.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Vamos a revisar cómo quedaron las posiciones del Mundial tras la carrera en Montreal.

