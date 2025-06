Verstappen, el gran ENEMIGO para Russell y Antonelli en Mercedes'

Tanto Andrea Kimi Antonelli como George Russell disfrutan de una temporada 2025 muy positiva con Mercedes, aunque ambos tienen contratos próximos a finalizar. Al parecer, Max Verstappen juega un papel decisivo en todo este escenario.

En el podcast de GPFans, "GPFans Raceteam", el presentador Remy Ramijawan y el redactor Lars Leeftink analizaron la situación contractual de Russell y Antonelli en Mercedes.

“La realidad es que ambos confían plenamente en Verstappen y esperan contar con él. Wolff lo ha expresado en numerosas ocasiones, y la situación en Red Bull, al menos por ahora, no pinta mejor. Mercedes sigue apostando a que Verstappen se incorpore en 2026,” comentaron.

Russell y Verstappen juntos no funcionarán

Si Verstappen finalmente se una a Mercedes, lo más probable es que el cambio recaiga sobre Russell en lugar de sacrificar a Antonelli. “Tener a Russell y Verstappen en el mismo equipo no es la combinación ideal. Ya han vivido situaciones similares con Rosberg y Hamilton, o incluso con Alonso y Hamilton, y no desean repetir esa experiencia. Buscan contar con un perfil similar a Bottas y, a la vez, no quieren perder a Antonelli. Si han de elegir entre uno y otro, se decantarán por Antonelli,” explicaron.

El hecho de que, pese a sus buenos resultados, ni Russell ni Antonelli tengan aún un contrato asegurado más allá de 2025 demuestra que Mercedes prefiere mantener abiertas sus opciones.

“Si Verstappen llega en 2026, lo más conveniente será tener a Antonelli a su lado, tanto en términos contractuales como salariales. Probablemente, Russell no firme un contrato de corta duración ahora, ya que la esperanza sigue puesta en fichar a Verstappen".

"Esto obligará al equipo a tomar una decisión este año. En caso de no lograr la incorporación de Verstappen, se verán obligados a ofrecerle a Russell un contrato a largo plazo, pero para entonces ya habrá pasado la era de Verstappen. En resumen, para Mercedes se tratará de elegir entre Verstappen o Russell, pues es casi imposible apostar por ambos simultáneamente,” señalaron.

