Russell lanza ADVERTENCIA sobre Verstappen a Mercedes

Max Verstappen es el primer nombre en la lista de refuerzos deseados por Mercedes para el 2026, según ha señalado George Russell, quien actualmente negocia un nuevo contrato con la escudería.

Para el piloto británico, es un hecho que Verstappen encabeza las preferencias de cualquier equipo de F1.

Russell tiene un contrato por expirar con Mercedes y se encuentra en conversaciones para renovarlo. Se esperaba llegar a un acuerdo rápidamente, pero las negociaciones han avanzado con dificultad.

Algunos apuntan a que Mercedes podría estar frenando deliberadamente estas charlas, a la espera de ver qué decisión toma Verstappen respecto a su futuro. Si el piloto holandés decide abandonar Red Bull Racing, el objetivo de Mercedes sería asegurarse un asiento en la primera fila.

En ese escenario, el contrato actual de Russell podría resultar muy conveniente. Él confía en que se resolverá la situación, consciente de que su equipo desea contar con Verstappen y predispuesto a colaborar con él.

Verstappen encabeza la lista, según Russell

Russell es plenamente consciente de que su equipo quiere estar listo para aprovechar la eventual llegada de Verstappen al mercado. Para él, es lógico que el piloto de los Países Bajos figure como la primera opción de Toto Wolff.

“Si cada escudería en 2026 pudiera elegir a su dúo ideal, Verstappen estaría en primer lugar en todas. Es simplemente así”, declaró en declaraciones a Mundo Deportivo.

Sin embargo, esto no significa que Russell deba ceder su lugar en Mercedes. El hecho de que su contrato aún esté pendiente de renovación no le preocupa personalmente.

“Lo curioso es que Leclerc firma por cinco años, Lando también, mientras que Oscar solo tres. Son contratos inusualmente largos, y Mercedes se maneja de forma distinta”, señaló el piloto.

A sus 27 años, Russell muestra total confianza en su futuro, a pesar de las especulaciones en torno a Verstappen. Sabe que lo que cuenta es su rendimiento en pista.

“Para mí no importa si tengo o no contrato. Si rindes bien, te mantienes; de lo contrario, no. Basta con ver a Ricciardo, que a pesar de tener contrato perdió su asiento, o a Pérez. En la Fórmula 1, los contratos significan poco”, concluyó el piloto de Mercedes.

