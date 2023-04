Nazario Assad De León

Lunes 10 Abril 2023 06:15

¿Ha superado Mercedes la necesidad de Lewis Hamilton? A primera vista, la respuesta es 'obviamente no', pero con el contrato del siete veces campeón vence a fin de temporada, y es una pregunta que algunas personas en el equipo considerarán con delicadeza.

El gran indicio de que puede ser hora de desmantelar una dinastía increíble es que George Russell parece ser más rápido que Lewis. Es una muerte lenta en tu carrera ser superado por tu compañero de equipo, sin importar quién seas, pero ¿ser más lento que tu compañero de equipo cuando el equipo se ha construido a tu alrededor? ¿Y eres siete veces campeón? ¿Y ha ganado una carrera de F1, alguna vez? Esa no es una gran señal.

La temporada pasada fue la primera señal, cuando Russell acumuló más puntos de campeonato y obtuvo la única victoria del equipo, pero Hamilton aún tenía la ventaja en una vuelta rápida, superando a su compañero de equipo 13-9.

Esa fue la primera temporada de George en Silver Arrow, y con esa experiencia a sus espaldas, tuvo un comienzo impresionante para 2023. Lo único que Hamilton tenía sobre él en 2022 fue su ritmo de clasificación y, he aquí , vencido el piloto de 38 años en tres sesiones de clasificación de tres.

El argumento es, obviamente, que Hamilton lidera a Russell en el campeonato en este momento. ¡Eso es porque el auto de Russell decidió que era hora de fallar en la parrilla cuando le estaba yendo bien en Australia!

Sin su racha de mala suerte en esa carrera, parecía que Russell mantendría cómodamente a Hamilton detrás de él y probablemente habría reclamado el segundo puesto que fue para su compañero de equipo.

Eso, por si sirve de algo, lo hubiera puesto por delante en los puntos del campeonato, y le hubiera dado una ventaja de 2-1 frente a frente.

Dicho todo esto, tener dos buenos pilotos no es un problema para un equipo. En todo caso, es una bendición. Pero su conductor senior realmente debería ser, bueno, el más rápido. Un piloto más joven puede desarrollarse, puede aprender cosas nuevas de su compañero de equipo más experimentado. Un jugador de 38 años en su temporada número 17 realmente no tiene nada nuevo que aprender.

Si resulta que Hamilton no tiene ese 10% adicional a menos que esté compitiendo por un título, o incluso que haya perdido un poco de su ventaja a medida que envejece, Mercedes realmente tiene un decisión a tomar. No están compitiendo por el título este año, los ruidos sobre si alguien igualará a Red Bull en 2024 no son positivos, entonces, ¿dónde los deja eso?

¿Si decimos, en base a eso, que Mercedes no será un desafío hasta 2025? Hamilton tendría que convertirse en el primer piloto en más de medio siglo en ganar el campeonato mundial de F1 después de cumplir 40 años.

No es imposible. Si alguien pudiera hacerlo, probablemente sería Hamilton. Pero está llegando el momento de que Mercedes decida si avanzan o simplemente se mantienen a flote hasta que la decisión se les quite de las manos.