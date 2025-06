Leclerc señala el factor más DECEPCIONATE de Ferrari tras el GP de Canadá

Charles Leclerc tuvo un fin de semana muy frustrante en el Gran Premio de Canadá. El piloto de Ferrari terminó en quinta posición, pero no estaba nada satisfecho ni con la estrategia del equipo ni con su clasificación.

“Estamos en desventaja, pero eso se debe más a nuestra posición en la parrilla que al ritmo de carrera, que en verdad era bastante competitivo”, comentó Leclerc al final de la carrera.

El artículo sigue tras el video

El monegasco quedó desilusionado por no haber logrado una vuelta perfecta en la Q3. “Realmente me decepcionó la Q3, ya que el inicio de mi vuelta tuvo la calidad necesaria para la pole. Un pequeño error en la curva 7, provocado por el aire sucio que venía tras Isack Hadjar, lo arruinó. Empezar octavo es algo muy difícil de aceptar.”

Su jornada comenzó de forma desastrosa el viernes, cuando sufrió un accidente en la curva 3 durante la primera sesión de entrenamientos libres, lo que dañó su coche y le hizo perder la segunda práctica.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Fin de semana frustrante para Leclerc

En la carrera en Montreal, Leclerc manifestó su descontento con la estrategia adoptada, que él consideró poco adecuada y evidenciada hasta en los comentarios por radio.

“Aunque me frustra que este fin de semana no saliera como esperaba, eso no me desanima. Mi equipo sabe lo que aspiro y en lo que creo, y eso es lo esencial. No estamos aquí para demostrar algo a nadie, sino para hacer bien nuestro trabajo, y para mí, eso es suficiente.”

El director del equipo, Fred Vasseur, reconoció que la táctica pudo haber sido “demasiado optimista”. Sobre el plan de completar 50 vueltas con un único juego de neumáticos, explicó:

“Se pueden correr riesgos cuando se está en la parte trasera de la parrilla, ya que se tiene poco que perder. En esta ocasión, sin embargo, no estimamos bien la situación y de eso debemos aprender.”

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!