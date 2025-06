Este sería el NUEVO compañero de Alonso en Aston Martin

George Russell es considerado por Motorsport.com uno de los principales objetivos de Aston Martin para el próximo año.

Según el medio, una “fuente de peso en el paddock” ha declarado que el equipo de Lawrence Stroll ve en el piloto inglés la pieza clave que podría llevarlos al éxito.

Aston Martin tiene la vista puesta en que 2026 se convierta en su año de explosión. Con una túnel de viento completamente nueva en Silverstone y la incorporación de Adrian Newey, el éxito parece estar al alcance.

Además, desde el próximo año la atención en la Fórmula 1 se centrará cada vez más en las unidades de potencia. Aunque los expertos consideran a Mercedes como uno de los favoritos, no se puede descartar a Aston Martin, especialmente ahora que Honda aporta su motor.

Stroll y Alonso

Actualmente, Lance Stroll es el piloto mejor posicionado en Aston Martin, ocupando la P12 con 14 puntos, mientras que su compañero Fernando Alonso comienza a marcar presencia. El bicampeón mundial se encuentra en la P16 con ocho puntos y cada vez parece adaptarse mejor al AMR25. Sin embargo, surgen dudas sobre la motivación de Stroll y, para colmo, Alonso también envejece. El nombre de Max Verstappen sigue rondando en las conversaciones, y Adrian Newey ya había apuntado que, si Aston Martin logra un automóvil de primer nivel, Verstappen sería sin duda un candidato.

Mercedes o Aston Martin

Por otro lado, la atención del escudería de Silverstone se centra actualmente en George Russell. El piloto de Mercedes aún no ha firmado la extensión de su contrato con los Zilverpijlen, lo que se debe, según se comenta, a la evidente inclinación de Mercedes por Verstappen.

Aunque Russell ha manifestado su intención de mantenerse leal, el piloto está siendo seriamente considerado como opción para Aston Martin a partir de la próxima temporada. No obstante, la iniciativa parece provenir principalmente de Aston Martin. "No, no hablo con otros equipos, ni siquiera con aquellos que han mostrado interés. Siempre he dejado claro que mi intención es quedarme en Mercedes", afirmó Russell al medio.

