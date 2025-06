Fans van a estar DECEPCIONADOS con el nuevo mensaje de Hamilton

Lewis Hamilton ha lanzado un mensaje que podría resultar decepcionante para la mayoría de sus aficionados.

En palabras a los medios de comunicación tras la clasificación del Gran Premio de Canadá, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre el rendimiento que espera para la carrera: "Hicimos lo mejor que pudimos con la configuración.

"Hemos estado trabajando a tope todo el fin de semana intentando que vaya más rápido, pero no creo que el coche vaya mucho más rápido. Definitivamente no creo que podamos competir con los muchachos de adelante y simplemente tenemos que aceptar que así son las cosas.

"Charles empezó bien su vuelta, pero obviamente no la terminó. Quizás le faltaron un par de décimas, pero no nos pondría en la primera fila "Pero los demás también llevaban neumáticos medios, y no sé muy bien por qué no los consideramos.

"Pensamos que el blando, o al menos nos dijeron que el blando, era el mejor, así que lo elegimos", comentó.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

