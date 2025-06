Leclerc repite el "Soy estúpido" tras su choque en Canadá

Charles Leclerc repitió su famoso mensaje "soy estúpido" al hablar de su choque en la FP1 del Gran Premio de Canadá.

Hablando con SkySports sobre su incidente en Montreal, el corredor monegasco dijo lo siguiente: "Antes que nada, lo siento mucho por el equipo. Fue un accidente muy estúpido.

"Tuve un bloqueo, pensé que tomaría la curva de todos modos, sabía que iría a la hierba pero pensé que era suficiente para no estrellarme contra el muro. Desafortunadamente, cuando terminé en el pasto, entendí que ya no había espacio.

"La forma en que la rueda tocó el chasis lo rompió y no podemos usar dos chasis el mismo día, así que eso significó básicamente pasar todo el día sin estar en el coche.

"Lo más positivo es que me sentí muy confiado en ese auto. Éramos muy competitivos en ese momento. Eso no daña mi confianza y estoy seguro de que no dañará mi fin de semana en absoluto", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de España?

El Gran Premio de España entregó una carrera donde Oscar Piastri ganó cómodamente, pero en los puestos de atrás se dieron con todo.

Oscar Piastri y Lando Norris pusieron más distancia de por medio en el Campeonato de Pilotos de la F1 después de que Max Verstappen se volviera loco al final de la carrera y se fuera castigado hasta el décimo lugar.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión no pudo sumar, ya que terminó abandonando por fallas en la unidad de potencia. Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso por fin logró sus primeros puntos de la temporada, pero Carlos Sainz quedó en las últimas posiciones.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc, quien consiguió otro podio para Ferrari.

