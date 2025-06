Aston Martin SORPRENDE de último momento a Alonso en Canadá

Aston Martin F1 ha confirmado oficialmente que Lance Stroll disputará el Gran Premio de Canadá de este fin de semana.

Stroll estuvo ausente del GP de España la última vez debido a problemas persistentes en su mano y muñeca.

A pesar de haber participado en la sesión de clasificación en Barcelona, se tomó la decisión de retirarse de la carrera principal en el último momento. Surgieron temores de que el canadiense perdiera su oportunidad en casa, en Montreal, mientras Stoffel Vandoorne y Felipe Drugovich esperaban para tomar su lugar.

Sin embargo, un comunicado oficial publicado en la cuenta de X confirmó que Stroll sí competirá este fin de semana.

"Estoy entusiasmado de volver al volante junto al equipo para mi Gran Premio en casa. Siempre pensé en luchar con todas mis fuerzas para estar listo y correr frente al público de Montreal. Me siento bien tras mi intervención y entrené dando unas vueltas en Paul Ricard para prepararme. ¡Gracias por todo el apoyo, nos vemos este fin de semana!", manifestó el piloto.

El dolor que experimentó al inicio de la temporada 2025 se originó tras un duro accidente en bicicleta en 2023, que le obligó a someterse a una intervención en su mano derecha y muñeca.

El responsable de pista, Mike Krack, confirmó recientemente que el malestar venía afectándole desde hace semanas, agravándose especialmente durante el fin de semana del GP de España.

Debido a las normas de la FIA, al haber participado en la clasificación, Aston Martin no pudo reemplazar al canadiense, por lo que compitieron con un solo coche en Barcelona.

El regreso de Stroll supone un impulso para el equipo, ya que fue responsable de 14 de los 16 puntos acumulados en 2025. Además, permite que Vandoorne y Drugovich se concentren en los preparativos para la carrera de 24 Horas de Le Mans de este fin de semana. Ambos pilotos participarán, aunque Drugovich había señalado que estaría dispuesto a ceder su plaza si se presentaba la oportunidad de sustituir a Stroll.

