Actualización sobre Michael Schumacher deja a los aficionados TRISTES

Michael Schumacher, de 56 años, ha permanecido fuera del ojo público desde el trágico accidente de esquí en 2013.

Su familia decide mantenerlo alejado de los focos y casi nunca comparte noticias sobre su salud. Ocasionalmente, sin embargo, emerge alguna información nueva. Recientemente, el periodista Craig Scarborough afirmó haber hablado con alguien muy cercano al legendario piloto.

A finales de 2013, durante unas vacaciones en los Alpes franceses, un infortunio cambió su vida para siempre. Mientras disfrutaba del esquí en compañía de su familia, sufrió una caída que hizo que su cabeza impactase contra una piedra.

El incidente le ocasionó graves lesiones cerebrales y fue trasladado de urgencia al hospital. Desde entonces, Schumacher no vuelve a aparecer en público.

El accidente que alteró su destino

El 29 de diciembre de 2013, durante una estancia en Méribel, su casco no fue suficiente para evitar la tragedia. A pesar de llevarlo, éste se partió en dos, permitiendo que un fuerte golpe le provocase un severo daño cerebral.

Fue internado de urgencia en Grenoble, donde diagnosticaron un trauma craneal y se procedió a inducirle un coma artificial. En junio de 2014, su manager anunció que había salido del coma y dejó el hospital en Grenoble, para luego ser trasladado a Lausana. Allí permaneció unos meses hasta que regresó a su hogar en Suiza para continuar su recuperación.

Michael Schumacher fue un apasionado del esquí

Desde el accidente, la familia apenas ha dado declaraciones sobre la salud del siete veces campeón del mundo. En septiembre de 2016, un abogado de la familia indicó que en ese momento Schumacher no podía caminar ni mantenerse en pie por sí solo, sin dar mayores detalles.

Tres años más tarde se supo que fue trasladado a París para someterse a una trasplante de células madre. Amistades cercanas, como el ex presidente de la FIA, Jean Todt, de vez en cuando comparten pequeños detalles, aunque sin especificar mucho sobre su situación actual.

Jean Todt afirma ver regularmente a Michael Schumacher

Una información algo más concreta proviene de Craig Scarborough, periodista veterano en la pista desde hace más de 25 años, que en el pasado mantuvo varias conversaciones con Schumacher.

Según él, una fuente muy cercana le ha dado un mensaje desalentador: los aficionados ya no deben esperar volver a ver a la leyenda de la Fórmula 1 en persona. "Hablé con alguien que está muy, muy cerca de él y me comentó que ya no escucharemos nada más", afirmó Scarborough a The Sun.

