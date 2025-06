¡Hamilton DEJA a Ferrari!

Lewis Hamilton ha despertado recientemente la atención en las redes sociales, pero no por una imagen espectacular en Instagram, sino por una acción inusual que rápidamente eliminó.

El piloto ha dejado de seguir a absolutamente todas las cuentas en su perfil, incluidos nombres tan destacados como Ferrari e incluso a su querido perro Roscoe.

Con casi 40 millones de seguidores en Instagram, Hamilton se destaca como uno de los deportistas más seguidos del mundo. Hasta hace poco, él mismo seguía solo a unos pocos perfiles, pero ahora ha optado por borrar todas las conexiones, incluso dejando de seguir al equipo Ferrari.

Aunque se rumorea que su ambiente en Ferrari no es el óptimo, esto no parece estar vinculado a la decisión radical, que incluye también a su mascota: Roscoe, un bulldog que posee su propio perfil con 1,2 millones de seguidores, y que ahora ya no es seguido por su dueño.

Hamilton deja de seguir a todos en Instagram, pero sigue siendo activo

A pesar de haber eliminado sus seguimientos, Hamilton continúa siendo muy activo en redes sociales. En su cuenta de Instagram se pueden ver publicaciones frecuentes; recientemente compartió una foto junto a Mbappe, anunció su colaboración con Mission44 para mejorar la educación y mostró un adelanto del Gran Premio de Las Vegas. Queda, por tanto, el misterio de por qué decidió dejar de seguir a todos, incluyendo a Ferrari y a su propio perro.

