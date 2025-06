PELIGRO: Lewis Hamilton podría estar en camino del RETIRO

El comisario de la FIA, Derek Warwick, sospecha que si la aventura de Lewis Hamilton en Ferrari no toma un rumbo positivo en breve, el siete veces campeón mundial podría estar a punto de poner fin a su carrera en la Fórmula 1.

"Realmente no entiendo por qué Lewis Hamilton no consigue adaptarse en Ferrari. Todos veíamos su fichaje como una oportunidad excepcional para alcanzar un octavo título mundial, pero el coche simplemente no le sienta bien en este momento.

"Muchos críticos podrían pensar que, siendo siete veces campeón y con 105 victorias en Grandes Premios, debería asimilarse rápidamente. Charles lo ha logrado, pero, por alguna razón, a Hamilton le cuesta encontrar su ritmo.

"Creo que se subestima, e incluso él mismo, lo difícil que es integrarse en un nuevo equipo: aprender sus sistemas, sus reuniones post-carrera y la manera de expresar lo que necesitas y, viceversa.

"Quizás el elemento más complejo del coche es el volante, que permite ajustar tantas configuraciones. Tal vez aún no ha llegado a dominarlo por completo. ¿Quiero ver a Lewis ganar carreras y pelear por el campeonato? Por supuesto, se lo merece, y hasta un octavo título. Pero este año no será. Y si las cosas siguen así, imagino que ya está pensando en su retiro", comentó.

Relacionado: Hamilton EXPLOTA contra el despilfarro de la FIA

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción del GP de Canadá en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!