Max Verstappen se retirará ESTE AÑO, dice una fuente clave de Red Bull

El tetracampeón de F1, Max Verstappen, se retirará este año, según ha revelado un informante del equipo Red Bull.

Calum Nicholas, quien fue el mecánico más reconocido del escudería, solía aparecer en el garaje durante los fines de semana de carrera y se ganó muchos seguidores en redes sociales gracias a su participación en la serie documental de Netflix “Drive to Survive”.

A pesar de haber tenido un papel decisivo en los títulos de Red Bull en 2022 y 2023, el año pasado Nicholas anunció que dejaría su puesto tras 13 temporadas para asumir un rol de embajador junto a la famosa marca de bebidas energéticas.

Recientemente, tras publicar su libro “Life in the Pitlane” y adaptarse por completo a su nueva etapa como técnico sénior, el ex-mecánico apareció en la serie de YouTube “Driver with Lucas Stewart”. Durante su entrevista, recordó su trayectoria profesional y contó cómo era trabajar codo a codo con algunas de las mayores figuras de la F1.

En esa conversación se le preguntó cuántos campeonatos ganaría el actual campeón, Verstappen, al final de su carrera. “Creo que este año Verstappen se coronará campeón y después se dará por vencido”, afirmó el informante de Red Bull.

Relacionado: ATENCIÓN: Ferrari, NUEVA OPCIÓN para Checo Pérez

¿Puede Verstappen ganar aún el campeonato de 2025?

Nicholas negó tener información adicional sobre los planes que Red Bull tiene para el resto de la temporada, aunque advirtió que nunca se debe descartar al campeón. “No apoyar a Verstappen sería una locura”, puntualizó.

Después del exitoso triple acta europeo, parecía que Verstappen tenía buenas posibilidades tras llevarse la victoria en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Aunque sus rivales, Oscar Piastri y Lando Norris, también consiguieron triunfos, el fin de semana en el GP de España dejó a Piastri ampliando su ventaja mientras Verstappen vivió una jornada complicada.

El piloto neerlandés estuvo implicado en una colisión polémica con George Russell de Mercedes, lo que le costó una penalización de 10 segundos y tres puntos de sanción. Ahora, Verstappen se encuentra a tan solo un punto de recibir una sanción que podría significar su inhabilitación para disputar una carrera, amenazando sus aspiraciones de retener el título en 2025.

No obstante, si el piloto de 27 años logra mantener una carrera impecable en los próximos Grandes Premios de Canadá y Austria, aún tendrá la oportunidad de lograr un quinto campeonato consecutivo, igualando un récord histórico.

Mira toda la acción del GP de Canadá en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!