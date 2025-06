Bottas, el compañero IDEAL de Checo Pérez en F1 2026

Valtteri Bottas podría convertirse en compañero de Checo Pérez dentro de Cadillac, ya que sigue siendo un piloto atractivo para las escuderías.

Bottas sigue siendo actualmente el piloto de reservas en Mercedes, aunque sueña con un cambio de rumbo. Además, se ha mostrado abierto a nuevas oportunidades en Red Bull Racing, a pesar de saber que una transferencia no se dará de inmediato.

El artículo sigue tras el video

Valtteri, que compite en la Fórmula 1 desde 2013, ya es considerado un veterano. Comenzó su carrera en Williams y, en 2016-2017, se unió a Mercedes, donde terminó varias veces como subcampeón detrás de su entonces compañero Lewis Hamilton.

Al cierre de la temporada 2021, se marchó hacia Alfa Romeo (Sauber). En 2025, tras perder su sitio en Sauber, Bottas volvió a Mercedes como piloto de reservas; sin embargo, su ambición es seguir en la máxima categoría.

Por ello, su equipo de representación ha entablado conversaciones con varios escuderías, entre las que figuran Red Bull, Alpine y el nuevo equipo Cadillac.

Relacionado: ATENCIÓN: Ferrari, NUEVA OPCIÓN para Checo Pérez

Bottas se inclina por Red Bull pero identifica un problema

Bottas ha expresado su interés en conducir para Red Bull Racing en 2026. No obstante, es consciente de que sus posibilidades son escasas, ya que en la escudería hay alguien "que no es muy aficionado a mi persona".

Se refiere aquí a Helmut Marko, quien aparentemente guarda reservas hacia el piloto finlandés tras el accidente en el Gran Premio de Hungría de 2021, en el que Max Verstappen vio mermadas sus oportunidades de título.

Bottas comentó en el podcast F1 "Beyond The Grid": "La idea se descartó rápidamente, ya que en Red Bull hay gente, o incluso una persona, que por alguna razón no es muy fan de mí. No sé si miran más allá de su propia academia, teniendo en cuenta que cuentan con tantos pilotos e incluso un equipo junior."

Cadillac parece ser la opción más prometedora

A pesar de los deseos de Bottas, las oportunidades se están reduciendo para el finlandés, pues la mayoría de equipos ya han completado sus filas para 2026. En papel, Cadillac ofrece la posibilidad más favorable, aunque el equipo mantiene conversaciones con varios pilotos, como Sergio Pérez, Zhou Guanyu y Mick Schumacher.

Bottas se muestra entusiasmado con la idea: "Cadillac es un proyecto muy interesante. Si corro con ellos, podré aportar desde el inicio, lo cual resulta muy motivador."

Otra opción en la que están en contacto es Alpine. El equipo duda de su actual alineación y está abierto a incorporar a un piloto experimentado de fuera. Bottas señala:

"Ellos contarán con un motor Mercedes en el futuro, lo que es una elección acertada. De hecho, este año ya están en busca de un segundo piloto. La experiencia puede marcar la diferencia, pero la política en el deporte es muy compleja. No dispongo de decenas de millones para pagar un asiento; depende mucho del equipo. Mis patrocinadores personales me apoyan, pero no al nivel de otros pilotos."

¿Podría IndyCar ser una opción seria para Bottas?

Si todo lo anterior falla, Bottas cuenta con un plan B. No descarta la posibilidad de apuntarse a IndyCar:

"Si el próximo año no consigo un asiento en la Fórmula 1, necesitaré una alternativa. IndyCar es, sin duda, una opción. Me encantaría firmar por varios años, ya que representa un gran cambio, pero lo veo con optimismo. Aunque nunca he competido en ovales, confío en adaptarme rápidamente."

¡Mira toda la acción del GP de Canadá en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado