Nazario Assad De León

Sábado 8 Abril 2023 09:28

Lewis Hamilton dice que no le gusta conducir autos que no son "geniales", pero está listo para pelear por el campeonato si el Mercedes W14 sale bien.

El siete veces campeón del mundo está soportando una segunda campaña decepcionante en otros tantos años después de que Mercedes comenzara la temporada lejos del ritmo de Red Bull.

Los campeones reinantes han ganado todas las carreras de este año, mientras que su compañero de equipo George Russell ha superado a Hamilton en las tres rondas.

El contrato de Hamilton con Mercedes expirará a fin de año y la expectativa de que no podrá volver a pelear por el campeonato ha generado especulaciones de que podría dejar el deporte.

Hablando con Fox Sports durante el fin de semana del Gran Premio de Australia, Hamilton dijo que todavía le apasiona conducir, pero que está ansioso por tener un auto competitivo nuevamente.

😢 Lewis HAMILTON: "Amo la #F1, pero no me gusta conducir coches que no son buenos".



👉 Tras haber pilotado monoplazas dominadores durante gran parte de su trayectoria, el piloto se sincera: "No me gusta conducir un monoplaza que no es el que quisiéramos tener".… pic.twitter.com/uu6TTjKsvk — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) April 8, 2023

“Realmente me encanta”, dijo. “No me gusta conducir autos que no sean buenos”.

Mercedes ya ha dicho que tiene la intención de cambiar el concepto de diseño de su W14 después de no poder acercarse significativamente a los actuales campeones del mundo durante la temporada baja.

“No me gusta conducir un automóvil que no es el automóvil que queríamos tener”, continuó Hamilton. "Pero me encanta ese desafío de '¿qué puedo hacer con eso?' De acuerdo, las victorias no son posibles en este momento, ¿cuál es el máximo que podemos obtener?

“¿Podemos ser un poco descarados y si el quinto es lo mejor que podemos obtener, podemos obtener un cuarto o un tercero? ¿Podemos simplemente asegurarnos de que seamos consistentes y asegurarnos de que estés en forma y listo para que cuando el automóvil se encienda de repente y sea el automóvil que soñaste tener, estés listo?

Habiéndose perdido por poco un octavo campeonato mundial récord en 2021, Hamilton dice que está ansioso por luchar por otro.

“Estoy listo para ganar un campeonato mundial. Me he preparado de la mejor manera que puedo este año, creo que lo mejor que he preparado. Y si el coche sale bien mañana, estaré listo para luchar por el campeonato mundial.

“Ese no es el caso y la realidad en este momento. Pero estoy trabajando con todos aquí y también en la fábrica para llegar allí”.

Después de la entrevista, Hamilton se clasificó tercero en la parrilla para el Gran Premio de Australia, detrás de Russell, y terminó segundo después del retiro de su compañero de equipo.