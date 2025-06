Alonso se RETIRARÁ por este motivo de la F1

Fernando Alonso ha dejado claro lo que se necesitará para su retiro en la F1.

Tras comprometerse con Aston Martin para la F1 de 2026, Alonso afirma que la próxima temporada será muy importante para decidir su futuro.

A sus 43 años, Alonso puede ser el piloto de mayor edad en la parrilla actual de F1, pero no piensa dejarlo pronto, a menos que suceda una situación muy particular para el español ya que tiene un acuerdo para 2026.

Alonso no solo apuesta por 2026 y sus nuevos coches y motores para conseguir su ansiada 33.ª victoria, sino también, potencialmente, su tercer título mundial.

Relacionado: ATENCIÓN: Ferrari, NUEVA OPCIÓN para Checo Pérez

¿Qué dijo Alonso sobre su posible retiro?

“Hay que sentirlo cuando llega el momento, y yo todavía no lo siento. Me subo al coche y estoy en la parrilla, y estoy muy contento de estar ahí, motivado y con un buen rendimiento”, dijo.

“Al final, el cronómetro también me dirá cuándo tengo que parar. O tengo una mala condición física, o tengo dolor al conducir, o lo que sea, eso también podría pasar. A veces te lesionas un poco y tienes malas carreras".

“Pero si me mantengo sano y en buenas condiciones, el cronómetro también me dirá un día que no me siento lo suficientemente rápido o que no siento que puedo completar la vuelta. Pero hasta ahora, estoy contento con eso.

“Soy feliz cuando estoy en la parrilla. Cuando termino la carrera el domingo, aunque los resultados no sean buenos en este momento, estoy muy motivado para ir a la siguiente carrera e intentar superar la mala carrera y tener una mejor.

"Así que todo esto está muy presente ahora, pero no hay garantía de que sea para siempre".

Mira toda la acción del GP de Canadá en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!