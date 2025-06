Russell CULPA Verstappen del comportamiento peligroso en F1

George Russell tiene claro que lo que pasó con Max Verstappen en España no fue ningún accidente, y que el holandés estaba fuera de sus casillas.

En las últimas curvas de la carrera en el Circuit Barcalona-Catalunya, Verstappen intentó impactar de frente a Russell para dejarlo. fuera de carrera, afortunadamente para el piloto de Mercedes, el intento de Max no tuvo éxito.

"O sea, mi perspectiva era que simplemente me chocaron. No sé muy bien por qué ni qué estaba pensando. Al final, me alegro de haber seguido con pocos daños, ya que al final le perjudicó mucho más a él que a mí", señaló.

"No sé que le pasaba por su mente. En el momento me pareció que lo hizo a propósito. Así que fue algo sorprendente", finalizó.

