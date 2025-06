CONTUNDENTE valoración sobre la película de F1 protagonizada por Brad Pitt

Las primeras críticas de la película de F1, protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, están llegando antes del estreno mundial a finales de este mes.

Aunque es poco probable que impacte en la popularidad del deporte al nivel de la serie documental de Netflix “Drive to Survive” –ya que los aficionados no podrán ver semanalmente a Sonny Hayes de Pitt en la pista– las intensas escenas de acción y la participación de verdaderas estrellas de la F1 prometen marcar la diferencia.

Lewis Hamilton participó como productor ejecutivo para asegurar que cada detalle del automovilismo se reflejara con la máxima autenticidad, algo que brilla en los impresionantes planos a bordo mostrados en los avances.

Además, pilotos y miembros de equipos disfrutaron de una proyección privada antes del Gran Premio de Mónaco del mes pasado, recibiendo críticas muy alentadoras.

¿Qué dicen las críticas sobre la película de F1?

Variety's Jazz Tangcay tuiteó tras la proyección: "¡Guau! La película de F1 es un viaje emocionante y lleno de acción por el mundo de las carreras, repleta de determinación. El sonido, la banda sonora y la cinematografía son impecables, y Damson Idris junto a Brad Pitt demuestran un gran talento."

Por su parte, Clayton Davis, editor de premios de la revista, comentó: "¡F1 the Movie es el espectáculo de Jerry y Joe! Bruckheimer y Kosinski logran crear un entretenimiento verdaderamente audaz. Academia, no le hagan un feo a Claudio Miranda esta vez. Los protagonistas brillan aún más cuando comparten pantalla. No te pierdas la oportunidad de verla en IMAX."

La película también se ha comparado con el éxito taquillero “Top Gun: Maverick” de 2022, de Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, uno de los mayores triunfos cinematográficos desde la reapertura de los cines tras la pandemia. Erik Davis de Fandango y Rotten Tomatoes escribió en redes:

"La película de F1 de Kosinski arranca a fondo y no se detiene. Las carreras son épicas y el diseño sonoro, la edición, la cinematografía, las actuaciones y la música están en un nivel excepcional. Se perciben matices de ‘Top Gun: Maverick’, recordando a los clásicos blockbusters veraniegos. ¡Una experiencia impresionante!"

El estreno mundial de la película está programado para el 25 de junio.

