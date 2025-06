¡Ferrari destapa noticia que podría CAMBIAR el campeonato 2025!

Ferrari ha sacado a la luz una noticia que podría cambiarlo todo en el campeonato 2025 de la Fórmula 1.

Fred Vasseur, jefe de equipo, dijo en entrevista con autoracer.it que la Scuderia tienen en mente un plan para alcanzar a McLaren: "Puedo decir que tenemos algunos desarrollos en camino.

"Todavía no es el momento de pensar solo en 2026 aunque todos estamos cerca de tener que hacerlo. No puedo hacer promesas a los aficionados si no es que daremos el 200% empujando como locos, aunque los demás no duerman.

"Pero el enfoque es bueno. 2026 se comienza desde cero, es emocionante para todos. Será un desafío completamente nuevo, no recuerdo nada parecido en la F1. Y es imposible tener referencias con respecto a los demás", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de España?

El Gran Premio de España significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Montemeló no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases claros, pero hubo pilotos que aún así fueron por todo en todo momento.

Mercedes y Red Bull no lograron mantener la consistencia, ya que Antonelli tuvo que abandonar y Verstappen se volvió loco al final para terminar siendo sancionado. Los que mejor aprovecharon la carrera terminaron siento otros como Ferrari y Sauber.

Una grata sorpresa es que Racing Bulls sigue logrando posicionar a Hadjar en constante zona de puntos tras el Gran Premio de España.

1. McLaren 362 puntos

2. Ferrari 165 puntos

3. Mercedes 159 puntos

4. Red Bull Racing 144 puntos

5. Williams 54 puntos

6. Racing Bulls 28 puntos

7. Haas 26 puntos

8. Kick Sauber 16 puntos

9. Aston Martin 16 puntos

10. Alpine 11 puntos

