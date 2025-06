Revelan la noticia MÁS ESPERADA sobre Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha comenzado su aventura con Ferrari, aunque por ahora no es una temporada digna de encabezar titulares, pero hay una buena noticia que invita a pensar que la situación va a mejorar.

Los resultados mediocres han reavivado los rumores sobre un posible retiro anticipado. David Croft, de Sky Sports, analiza estas especulaciones: “Muy sencillo: Lewis estará presente aquí el próximo año. No se va a ningún lado”, afirmó con firmeza.

Todo indica que el piloto no se siente a gusto en este momento, lo que ha hecho resurgir las especulaciones sobre un posible retiro. No obstante, Croft dejó claro en el podcast The F1 Show que no hay motivos para alarmarse: “Todos esperamos ver noticias más alentadoras, especialmente después del Gran Premio de China, cuando parecía estar en la cima del mundo.

"Démosle un poco de esperanza, ya que el domingo pasado se mostró realmente decaído", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

