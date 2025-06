Responden la duda MÁS IMPORTANTE para el REGRESO de Checo a la F1

Han resuelto la duda más importante sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en 2026.

Otmar Szafnauer, ex jefe de equipo del mexicano, dijo lo siguiente para Formula.hu sobre la situación del nacido en Jalisco: "Es un gran piloto, rara vez comete errores y tiene un gran sentido de la gestión de neumáticos. Creo que esos son sus puntos fuertes. ¿Tiene alguna debilidad? Bueno, no lo sé, no estuve allí en Red Bull, ¡pero fue muy, muy bueno para nosotros!

"¿Cómo puede volver Checo? Si me preguntas, ¡sí que es lo suficientemente bueno para eso! Cuando corrió para mí, lo tenía todo: espíritu de lucha, talento y habilidad. Creo que tenía lo mismo en Red Bull. Puede que haya perdido un poco el control hacia el final, pero no debemos olvidar que allí se enfrentaba a Max Verstappen.

"Recuerdo que cuando llegó, Checo me dijo: "¡Voy a ganarle a Hülkenberg!". Pensé que era algo muy importante. No lo logró el primer año, pero lo hizo muy bien y estuvieron muy cerca. El segundo año, fue una batalla reñida, pero al final realmente le ganó a Hülkenberg", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

