La BUENA noticia de Ferrari tras el GP de España

Ferrari ha revelado una buena noticia tras el Gran Premio de España del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Fred Vasseur, jefe de equipo, dijo lo siguiente a los medios de comunicación sobre la distancia con McLaren: "Prefiero ser segundo que cuarto o quinto. Y honestamente, si nos fijamos en el hecho de que estábamos 50 o 60 puntos por detrás de Mercedes y Red Bull después de China cuando fuimos descalificados, y ahora estamos por delante de ellos, creo que en los últimos cuatro o cinco eventos hicimos un trabajo decente.

"Pero queremos ganar carreras, no queremos ser P2. Significa que tenemos que centrarnos en McLaren. No estoy hablando del campeonato, sino del ritmo, y creo que [en España] no estábamos tan lejos con el ritmo en las primeras 40 vueltas. Significa que tenemos que seguir presionando en la misma dirección si queremos ganar carreras.

"Incluso si cambias el rendimiento del delta en una décima parte, puede hacer una gran diferencia en términos de posición, pero no en comparación con McLaren, porque probablemente todavía estén dos o tres décimas por delante. Si tomas la foto de la carrera en la ronda 40, estábamos cinco segundos detrás de [Lando] Norris, creo, en una etapa.

"Eso significa que el ritmo era mucho mejor que hace tres o cuatro carreras cuando nos lamaban en Miami. No quiero decir que sea el ala delantera, no hago un atajo en esto, pero la imagen de cada carrera es diferente. Creo que todos tenemos el mismo problema de tratar de entender perfectamente los neumáticos, entre los compuestos en términos de consistencia y rendimiento.

"Era cierto para nosotros, y creo que era cierto para los demás [en España]. Creo que tenemos mucho más en esto que en la diferencia del delta del ala delantera o lo que sea. Pero incluso si no es el mayor contribuyente al rendimiento, tienes que tenerlo en cuenta, porque [con un cambio de] una décima parte cambias la cuadrícula por completo, y eso significa que puede ser un diferenciador de posición", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de España?

El Gran Premio de España significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Montemeló no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases claros, pero hubo pilotos que aún así fueron por todo en todo momento.

Mercedes y Red Bull no lograron mantener la consistencia, ya que Antonelli tuvo que abandonar y Verstappen se volvió loco al final para terminar siendo sancionado. Los que mejor aprovecharon la carrera terminaron siento otros como Ferrari y Sauber.

Una grata sorpresa es que Racing Bulls sigue logrando posicionar a Hadjar en constante zona de puntos tras el Gran Premio de España.

1. McLaren 362 puntos

2. Ferrari 165 puntos

3. Mercedes 159 puntos

4. Red Bull Racing 144 puntos

5. Williams 54 puntos

6. Racing Bulls 28 puntos

7. Haas 26 puntos

8. Kick Sauber 16 puntos

9. Aston Martin 16 puntos

10. Alpine 11 puntos

