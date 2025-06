Lo ÚLTIMO sobre la crítica situación de pilotos en Aston Martin

Lance Stroll, tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de España, habría protagonizado un arrebato de ira en el garaje de Aston Martin que le habría provocado una lesión en la mano. El equipo de Fórmula 1, dirigido por Lawrence Stroll, reaccionó rápidamente a estas afirmaciones.

El sábado pasado, Stroll se clasificó en la posición catorce, lo que marcó el final de su participación en la segunda ronda de clasificación. Pocas horas después, Aston Martin emitió un comunicado dirigido entre otros a GPFans en el que se anunciaba que el piloto se retiraría de la carrera por una lesión en la mano y la muñeca.

Este contratiempo estaría relacionado con una intervención médica a la que se sometió el canadiense en 2023, tras sufrir una caída en bicicleta justo antes del inicio de la temporada.

Según el comunicado, en las últimas seis semanas Lance había sentido molestias en su mano y muñeca. Su médico cree que estos síntomas están vinculados al procedimiento realizado en 2023.

El equipo confirmó que mañana no competirá y que se someterá a una intervención para solucionar estos problemas, enfocándose por completo en su recuperación. Es notable que Stroll se haya retirado tras la clasificación, ya que las normas impiden que Aston Martin designe un suplente para la jornada del sábado.

Estallido de ira tras la clasificación

El domingo se difundió un relato peculiar: la BBC informó que, luego de quedar eliminado en la sesión del sábado, Stroll explotó de ira en el garaje, destrozando equipos y profiriendo improperios contra sus compañeros.

Además, el piloto habría ignorado el control de peso obligatorio de la FIA, lo que le valió una advertencia por parte de la entidad reguladora del automovilismo. La vinculación de ambos incidentes ha suscitado especulaciones sobre si el estallido pudo agravar la lesión de la mano o muñeca.

Un portavoz de Aston Martin reconoció que Stroll se mostró visiblemente alterado, dejando entrever que el incidente pudo haber influido en su decisión de retirarse. Sin embargo, el jefe del equipo,

Mike Krack, ha aclarado que la lesión del canadiense no se debe al arrebato de ira. Cuando se le preguntó si el golpe con el puño sobre la mesa pudo haber empeorado la herida, Krack respondió: "No, para nada. Yo estaba en la pared de pits y no noté nada. Creo que se trata de un relato típico que circula en los medios".

