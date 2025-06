Briatore responde al estado MÉDICO de Michael Schumacher

Michael Schumacher, a sus 56 años, es considerado uno de los pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, desde el grave accidente de esquí que sufrió en 2013, muy pocos fuera de su familia conocen realmente cómo se encuentra. Además, Flavio Briatore, de 75 años, declaró en una entrevista exclusiva con medios italianos que mantiene un contacto regular con Corinna, la esposa de Schumacher.

A finales de 2013, la tragedia golpeó al piloto mientras disfrutaba de unos días de esquí en los Alpes franceses junto a su familia. Durante la actividad, sufrió una caída en la que impactó la cabeza contra una piedra, lo que le ocasionó serias lesiones cerebrales y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Aunque hoy en día ya no corre un peligro inminente, desde ese incidente Schumacher se ha mantenido alejado de la vida pública, alimentando numerosos rumores sobre su estado de salud.

La familia ha preferido mantenerlo apartado del ojo público, buscando proteger su privacidad, lo que genera aún más incertidumbre sobre su situación médica. Briatore, quien fue una figura clave en Aline, insiste en que sigue en constante comunicación con Corinna.

Briatore no visita a Michael Schumacher

Pese a la larga y exitosa colaboración que tuvo con el campeón, Briatore confiesa que, desde el accidente, no ha hecho ningún viaje para visitarlo. Se sabe que el ex piloto prefiere resguardarse en su residencia suiza, situada a orillas del lago de Ginebra. En declaraciones al diario Corriere della Sera, el empresario italiano aseguró que nunca ha estado en Suiza para ver de cerca a Schumacher.

"Cada vez que cierro los ojos, lo recuerdo sonriendo tras una victoria", afirmó Briatore, subrayando que prefiere aferrarse a esos recuerdos antes que imaginarlo postrado en cama.

El hecho de que Briatore no haya visitado personalmente a Schumacher no significa que desconozca o sea indiferente ante la situación del ex campeón. Al contrario, el directo italiano destaca que sigue en comunicación frecuente con Corinna, la esposa del siete veces campeón del mundo.

"Hablamos regularmente", comentó Briatore en referencia a su vínculo continuo. Además, cuando se le preguntó cuál de sus títulos le generaba más satisfacción, recordó con especial cariño el primero logrado junto a Schumacher, en 1994.

