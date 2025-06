Ferrari RECONOCE lo peor para la temporada 2025 de la F1

Los problemas en Ferrari van más allá de lo que parece a primera vista. Los coches no rinden como se esperaba, las órdenes internas no funcionan y las críticas crecen cada vez más.

Frederic Vasseur, director del equipo, se ha pronunciado sobre las complicaciones del proyecto 2025. En una entrevista con Jacopo D’Orsi de La Stampa, Vasseur abordó los problemas actuales del equipo: “En cuanto al ritmo, estamos a la par con los demás.

"Esta máquina se comporta de forma mucho más irregular en las clasificatorias que en la carrera, incluso más que el año pasado. En Yeda fallamos por apenas tres décimas para conseguir la pole, aunque durante la carrera demostramos ser los más rápidos.

"En Imola, el sábado no se nos veía, pero al día siguiente avanzábamos de nuevo. Con cuatro equipos de élite, no se puede permitir empezar desde tercera o cuarta fila si se quiere ganar.

“¿Una palabra para definir este coche? Rojo. Es muy sensible. A veces conseguimos exprimir todas sus capacidades, pero no siempre es así. No sé si es un coche complicado, pero nos cuesta mantenerlo en el rango óptimo para que los neumáticos rindan al máximo.

"Esto se evidenció especialmente en las clasificatorias de Imola y Miami, donde incluso logramos mejores tiempos con neumáticos ya usados. Nunca había visto algo similar", comentó.

Relacionado: ALERTA MÁXIMA sobre la crisis de Hamilton en Ferrari

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de España?

El Gran Premio de España significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Ferrari.

En el circuito de Montemeló no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que el diseño de la pista no permite muchos rebases claros, pero hubo pilotos que aún así fueron por todo en todo momento.

Mercedes y Red Bull no lograron mantener la consistencia, ya que Antonelli tuvo que abandonar y Verstappen se volvió loco al final para terminar siendo sancionado. Los que mejor aprovecharon la carrera terminaron siento otros como Ferrari y Sauber.

Una grata sorpresa es que Racing Bulls sigue logrando posicionar a Hadjar en constante zona de puntos tras el Gran Premio de España.

1. McLaren 362 puntos

2. Ferrari 165 puntos

3. Mercedes 159 puntos

4. Red Bull Racing 144 puntos

5. Williams 54 puntos

6. Racing Bulls 28 puntos

7. Haas 26 puntos

8. Kick Sauber 16 puntos

9. Aston Martin 16 puntos

10. Alpine 11 puntos

Mira toda la acción del GP de Canadá en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!