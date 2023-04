Nazario Assad De León

Viernes 7 Abril 2023 12:07

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, se ha quejado de que el castigo de Red Bull por incumplir el límite presupuestario de la Fórmula 1 fue "muy leve".

Red Bull fue multado con poco más de £6 millones y sufrió una reducción del 10% en su investigación aerodinámica permitida durante un año después de superar el límite estricto en £1,86 millones en 2021.

Sin embargo, el constructor no ha mostrado signos de crujir bajo el peso del castigo después de alcanzar el éxito en las tres carreras de este año, dejando a Ferrari y sus rivales detrás de él.

Y Vasseur, aunque admitió que Red Bull ha hecho un "muy buen trabajo" esta temporada, expresó su creencia de que las medidas tomadas no fueron lo suficientemente fuertes.

"Todavía estoy convencido de que la sanción fue muy leve", dijo.

"Si considera que mejoraremos el rendimiento del automóvil en poco menos de un segundo durante la temporada en términos de aerodinámica, y obtiene una penalización de una décima parte de esto, es [equivalente a una pérdida de 0,1 segundos.

"Como no es una progresión lineal, probablemente sea menos, y como se le permite gastar este dinero en otro lugar, en el ahorro de peso, etc. , para mí la pena es marginal.

"No quiero decir que no hicieron un buen trabajo porque, sinceramente, hicieron un muy buen trabajo en el auto. No estoy tratando de encontrar una excusa en absoluto, pero si me preguntas si la pena es demasiado leve, digo que sí".

Red Bull: La sanción fue 'draconiana'

Christian Horner siente que la sanción fue excesiva para su equipo

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, por el contrario, criticó la sanción describiéndola como "bastante draconiana".

Hablando en el Gran Premio de Arabia Saudita del mes pasado, dijo: "Era vital para nosotros poder hacer frente a esa penalización para tener un punto de partida sólido.

"Fue muy importante para nosotros salir de los bloqueos de manera competitiva. La reducción del túnel de viento se ha aplicado desde octubre pasado, por lo que no podíamos darnos el lujo de perder el objetivo porque nunca serías capaz de superarlo con esa desventaja".

Actualmente, Red Bull tienen una ventaja de 97 puntos sobre Ferrari en el campeonato de constructores.