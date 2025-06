La muestra definitiva de la DESESPERACIÓN de Hamilton en Ferrari

En el podcast Fast and The Curious, David Croft reveló que Lewis Hamilton se ha disculpado con la entrevistadora de Sky Sports, Rachel Brooks, tras su intervención luego del Gran Premio de España.

El tan comentado cambio de Hamilton a Ferrari aún no arranca como se esperaba. El siete veces campeón mundial parece no sentirse cómodo en el SF-25 y, según se escucha en la radio de cabina, la relación con su ingeniero de carrera, Riccardo Adami, es a menudo tensa.

Tras nueve fines de semana de competición, el piloto ocupa el sexto puesto en el campeonato, apenas dos lugares por detrás de su excompañero de Mercedes, George Russell.

Aunque el británico de cuarenta años parecía haber encontrado ritmo en Imola y Mónaco, esta temporada se ha traducido en una sucesión de frustraciones.

En España, el piloto de Stevenage recibió, por no ser la primera vez esta temporada, la orden de Ferrari de dejar atrás a su compañero Charles Leclerc, lo que le obligó a luchar durante toda la carrera para mantener el ritmo.

Además, en la recta final fue superado por Nico Hülkenberg en el Sauber y una penalización a Max Verstappen le costó quedar sexto.

Entrevista sombría

Después de la carrera, Hamilton salió a cámara para Sky Sports visiblemente abatido. Sus respuestas fueron breves, tal como suele ocurrir en los medios escritos:

"No fue un buen día. Simplemente no lo fue. Tuve un día tremendamente difícil y no tengo nada más que decir. No cabe añadir nada, fue terrible. No tiene sentido explicarlo. No es culpa tuya, simplemente no sé qué decir. Estoy seguro de que Ferrari no encontrará respuestas; probablemente, el problema soy yo."

En el podcast Fast and The Curious, David Croft explicó que Hamilton ya ofreció sus disculpas a la entrevistadora de Sky Sports, Rachel Brooks. "Al fin y al cabo, seas fanático o no, es el mejor piloto que jamás hayamos visto. Estadísticamente, es el número uno", afirmó.

"Habla con el corazón y eso merece reconocimiento. Le dijo: 'Lo siento muchísimo. Me siento realmente decaído.' Esto demuestra lo mal que se sentía. No lo hace por las cámaras, créanme."

