Aficionados no pueden creen lo que hizo Lewis Hamilton con un periodista

Sky Sports F1 ha revelado que, tras una entrevista tensa después de la carrera en el Gran Premio de España, Lewis Hamilton se disculpó con Rachel Brookes.

Luego de su actuación decepcionante, Hamilton fue interrogado por Rachel Brookes de Sky Sports F1, en una entrevista durante la que lamentó un “día terrible” y se mostró distante. Según David Croft, esto se debió únicamente a su estado de ánimo, ya que el piloto se disculpó con Brookes fuera de cámara.

"Estaba realmente abatido y nadie quiere presenciar eso", comentó Croft en el podcast Fast and the Curious. "Al fin y al cabo, seas o no fan, Lewis Hamilton es el mayor piloto de carreras que hemos visto. Estadísticamente, es el mejor, y yo creo que incluso sin números lo es. Lleva sus emociones a flor de piel, lo que le vale muchos elogios.

"Se disculpó con Rachel Brookes por encontrarse tan decaído, diciendo fuera de cámara: 'Lo siento, estoy realmente abatido'. Eso demuestra hasta qué punto se sentía mal; no se lo montaba para las cámaras, confía en mí."

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

