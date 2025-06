Russell señala los motivos de la IMPRUDENCIA de Verstappen

George Russell y Max Verstappen se han cruzado en más de una ocasión, pero en el Gran Premio de España la tensión parecía haberse disipado, hasta que Verstappen, de improviso, se cruzó contra el lateral del Mercedes. Frente a Channel 4, Russell ofreció su versión sobre lo sucedido.

Verstappen se concentró en su propia carrera en Barcelona, con la mirada puesta en alcanzar un puesto en el podio. Aunque las McLaren eran teóricamente más veloces, Red Bull apostó por una estrategia alternativa para intentar desequilibrar la escudería de Woking.

De este modo, Verstappen no disputaba directamente con Russell, pero se encontró con él poco después de la reanudación, durante la fase de frenada de la carrera. Mientras salía de la pista, Verstappen tomó la curva de banda dura y volvió al asfalto delante del británico.

Todo se realizó cumpliendo las normas, según se comprobó posteriormente, aunque Red Bull ordenó a Verstappen adelantar a Russell. El piloto holandés hizo la maniobra con evidente renuencia y, poco después, se produjo un choque. Russell sigue preguntándose por qué ocurrió: "No entiendo la razón", afirmó tras la carrera.

Verstappen "es un piloto duro", según Russell

Aunque en ocasiones hemos presenciado fuertes recriminaciones verbales entre ambos tras acciones en pista, después del Gran Premio español Russell se mostró sorprendentemente sereno, quizá porque consiguió un buen cuarto puesto. Ante la pregunta de Channel 4 sobre el incidente, explicó:

"Es simple, Verstappen es un piloto muy duro. Es de ese estilo: 'gana o desaparece'. Está claro que en los últimos años siempre ha estado al frente, y probablemente hace tiempo no veíamos algo así".

El británico continuó: "Llevamos compitiendo contra Max desde 2011, y esa es, en parte, su forma de actuar." Sin embargo, el respeto hacia su rival lo llevó a matizar:

"No voy a decir nada negativo, ya que él es cuatro veces campeón del mundo y yo, aún, no lo soy. Claramente, hace algo bien. Pero, ¿fue sensato lo que hizo? Es cierto que muchos niños admiran a los pilotos de Fórmula 1, y cuando se ve lo que hizo en Imola hay que reconocer su calidad. Sin embargo, lo de hoy me pareció algo innecesario y, sinceramente, no termino de entender su razón."

