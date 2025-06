Hamilton se queda sin palabras ante el TERRIBLE veredicto de Ferrari

Lewis Hamilton se quedó sin palabras tras el Gran Premio de España, luego de expresar un juicio “terrible” sobre Ferrari.

El piloto británico, que logró superar a su compañero Charles Leclerc en la clasificación de Barcelona, vio cómo la escudería italiana puso en marcha órdenes de equipo para que permitiera el adelantamiento a Leclerc.

El piloto monegasco se situó entre los tres primeros, compitiendo frente a Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, y logró subirse al podio tras la reaparición del coche de seguridad.

Mientras tanto, Hamilton cruzó la meta en séptimo puesto después de que Nico Hulkenberg, en el Sauber, lo adelantara en los instantes finales, siendo promovido a sexto tras la penalización a Verstappen.

Tras la carrera, Hamilton comentó a Rachel Brookes, de Sky Sports F1: “Simplemente no fue un gran día. La estrategia fue buena y el equipo hizo un trabajo excelente. Eso es todo”. Cuando se le presionó para que explicara su humor decaído, dijo: “He tenido un día realmente malo y no tengo nada que decir. Fue complicado, no hay más que agregar. Fue terrible, no sirve de nada explicarlo. No es tu culpa, es que simplemente no sé qué decir”.

Al sugerir que Ferrari podría hallar respuestas para mejorar su ritmo en las próximas semanas, el siete veces campeón replicó: “Estoy seguro de que no lo harán, probablemente sea culpa mía”.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton sin fuerzas para luchar contra Ferrari

Después de un inicio complicado con Ferrari, Hamilton ofreció una actuación destacada en el Gran Premio de Imola, consiguiendo su mejor resultado de la temporada al finalizar cuarto, pese a haber partido desde el puesto 11.

Sin embargo, en las últimas dos semanas los resultados han sido menos positivos: en Mónaco terminó con más de 50 segundos de diferencia respecto a Leclerc, forzando a un quinto puesto, antes de sufrir la decepción vivida en Barcelona.

Actualmente, Hamilton se sitúa en sexto lugar del campeonato de pilotos, a 23 puntos de Kimi Antonelli, pero también a 23 puntos por detrás de Leclerc.

El siete veces campeón fue fichado por Ferrari con la esperanza de llevar a la escudería a conquistar su primer título mundial en cualquier categoría desde 2008, aunque sus resultados recientes han generado dudas sobre la posibilidad de recuperar la forma que lo llevó a la cima.

¡Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!