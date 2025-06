Sainz confiesa la DOLOROSA TRAICIÓN que le hizo Red Bull

Aunque Carlos Sainz ya ha disputado nueve fines de semana de Gran Premio con Williams en 2025, revela que aún desconoce la razón por la que Red Bull Racing decidió no contar con él.

En el podcast El Cafelito el español narra su búsqueda de un nuevo equipo, tras enterarse el año pasado de que Lewis Hamilton ocuparía su asiento en Ferrari.

A principios de 2024 se supo que Hamilton y Mercedes cerrarían su colaboración al final de la temporada. El piloto inglés había firmado con Ferrari y tomó el puesto que dejaba Sainz, quien tuvo casi un año entero para encontrar un nuevo destino.

Se comenta que tanto Mercedes como Red Bull estaban en la lista de opciones. Sainz se formó en el programa juvenil de Red Bull Racing y debutó en 2015 junto a Max Verstappen en Scuderia Toro Rosso.

Cuando el holandés ascendió al equipo principal poco después, el español permaneció en la escudería hermana hasta 2016, para luego dar el salto a Renault en 2017. En 2019 se unió a McLaren y, en 2021, tuvo la oportunidad de conducir para Ferrari.

Red Bull no quiso a Sainz y no dio explicaciones

A finales de 2024, Sainz tuvo que ceder su lugar a Hamilton. Durante el podcast, el piloto cuenta que mantuvo conversaciones con Red Bull sobre una posible incorporación, pero el equipo simplemente no mostró interés.

"La opción de correr con Red Bull no existía; por alguna razón, no querían contar conmigo. No logramos llegar a un acuerdo", explica Sainz. Aunque sospecha cuál pudo haber sido la causa, no logra precisar el motivo:

"Los que conocen de Fórmula 1 seguramente entenderán por qué Red Bull no me eligió. No tengo nada en contra de ellos ni de sus decisiones, pero yo tenía que forjar mi propio camino."

Se especula que Verstappen pudo haberse opuesto a la transferencia, aunque nunca se ha confirmado oficialmente. En 2015, cuando ambos eran compañeros en Toro Rosso, se dieron ciertos roces entre sus familias.

Ante la pregunta de si Verstappen pudo haber influido en la negativa de Red Bull, Sainz comenta: "La verdad es que no lo sé, eso tendrás que preguntárselo a él. Yo prefiero no hablar demasiado con los demás pilotos."

