Leclerc APOYA a Verstappen en el problema ante Russell

En el polémico incidente entre George Russell y Max Verstappen, este último tuvo un breve enfrentamiento con Charles Leclerc.

Tras el Gran Premio de España, el piloto de Ferrari declaró entender perfectamente la frustración del holandés y admite que guarda cierto rencor hacia Verstappen.

Con un marcador 1-2, Oscar Piastri y Lando Norris ayudaron a McLaren a ampliar significativamente su ventaja en el campeonato, tanto en la clasificación de pilotos como en la de constructores, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen se vio obligado a terminar la carrera utilizando neumáticos duros tras la salida del safety car por el incidente con Kimi Antonelli. En un primer momento, vio a Leclerc adelantándolo, para luego ser alcanzado por Russell en el interior de su Red Bull.

Tras un fuerte choque contra el coche de Mercedes, Verstappen se quedó en la cuarta posición y, finalmente, tras recibir una penalización, fue clasificado décimo. El adelantamiento de Leclerc también implicó contacto, aunque el piloto restó importancia al incidente.

Leclerc sorprendido por la elección de neumáticos de Red Bull

"En el momento en que me di cuenta de que Max había elegido los neumáticos duros, pensé.'Esa no es la mejor opción para luchar en las últimas cinco vueltas', sobre todo si no se necesita conservarlos", explicó Leclerc en la conferencia de prensa en Montmeló.

"Con esa certeza, sabía que podía lanzarme al ataque con posibilidades reales de subir al podio. Max se arriesgó al límite en la última curva y perdió agarre en la parte trasera. Fue entonces cuando logré adelantarlo y, sinceramente, me alegró asegurar el tercer puesto. Durante la recta final, hubo un leve contacto entre nosotros." Los comisarios estudiaron el incidente, pero decidieron no imponer ninguna sanción.

Verstappen expresó por radio que fue "embestido" por Leclerc y, tras el primer contacto con Russell, exigió otra penalización. Leclerc entiende perfectamente esa frustración.

"Probablemente yo habría reaccionado de modo similar si la situación se hubiera dado al revés", comentó el piloto monegasco.

"Luchamos con todas nuestras fuerzas por un puesto en el podio y se intenta todo para recuperar la tercera posición. Creo que él era consciente de lo complicado que resultaría competir con los neumáticos que utilizaba. Yo adelanté en el interior; él intentó cerrarme la salida, pero gracias a su error logré tomar la ventaja. Me metí en el rebufo de la McLaren y me desplacé ligeramente hacia la izquierda. Fue un contacto momentáneo, nada más."

