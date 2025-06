Hamilton lanza DURO ataque contra Ferrari tras el GP de España

Lewis Hamilton ha calificado el Gran Premio de España como “una de las peores carreras de su carrera” y no pudo ocultar su frustración durante la entrevista con Sky Sports, sin tapujos sobre su primer año con Ferrari.

La aventura del siete veces campeón con la escudería italiana aún no ha arrancado como se esperaba.

El piloto británico no se siente cómodo con el SF-25 y, según se escucha frecuentemente por la radio interna, su relación con el ingeniero de carrera Riccardo Adami sigue siendo tensa.

Tras nueve fines de semana de competición, Hamilton ocupa el sexto puesto en el campeonato mundial, dos posiciones por detrás de su excompañero de Mercedes, George Russell.

La temporada de Hamilton

Aunque en Imola y Mónaco parecía haber encontrado su ritmo, la temporada para el cuarentón ha estado marcada por constantes frustraciones.

En España se le indicó, ya por no ser la primera vez esta temporada, que dejara atrás a su compañero Charles Leclerc, lo que le obligó a luchar durante toda la carrera con la falta de ritmo de su coche.

Para empeorar las cosas, fue superado en la recta final por Nico Hülkenberg, quien pilotaba para Sauber.

La penalización aplicada a Max Verstappen le permitió a Hamilton conservar el sexto puesto, pero eso no logró levantarle una sonrisa. En la entrevista con Sky Sports, el piloto expresó sin reservas.

“No fue nada especial, simplemente tuve un mal día”. “Ha sido un día realmente horrible y no tengo nada más que añadir. Es difícil explicarlo, simplemente fue terrible. No es culpa de nadie, es que hoy simplemente no encontraba palabras”, concluyó.

