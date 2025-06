Hamilton no ve SOLUCIÓN a su situación con Ferrari

Lewis Hamilton terminó el Gran Premio de España con un sabor muy agridulce, especialmente después de haber sido superado por un Sauber.

Hamilton terminó en sexto lugar de la carrera en Barcelona, pero el hecho de que Hulkenberg terminara por delante de él en la carrera es algo que molestó mucho al británico.

Tanta fue la molestia de Lewis, que dijo muy pocas palabras en las declaraciones posteriores a la carrera, pero muy contundentes al respecto.

"Nada en particular. Simplemente no fue un buen día. La estrategia fue buena. El equipo hizo un gran trabajo, eso es todo", resumió Lewis.

"Tuve un día realmente malo y no tengo nada que decir. Fue un día difícil, terrible. No tiene sentido explicarlo. No es culpa tuya (refiriéndose al periodista). Simplemente no sé qué decir", repitió.

Por último, se le preguntó si creía que Ferrari sería capaz de solucionar los problemas del coche. "Estoy seguro de que no", concluyó Hamilton.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

