Verstappen CONFIRMA que chocó intencionalmente contra Russell

Max Verstappen arrancó en gran forma y, tras la primera curva, adelantó a Lando Norris para tomar el segundo puesto.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que el ritmo de Red Bull no estaba a la altura de la velocidad de McLaren, y Norris recuperó su posición en la recta. Con la intención de ganar ventaja en la fase final, Red Bull Racing optó por una estrategia de tres paradas, buscando un plus en neumáticos frente a Norris y Oscar Piastri.

Con once vueltas por delante, el Mercedes de Kimi Antonelli se detuvo, obligando a salir el coche de seguridad. Mientras los tres primeros pilotos ingresaban a pits, todos recogiendo un juego de neumáticos blandos, Verstappen recibió cubiertas duras para su Red Bull.

"Esta era la única opción", se oyó en la radio. En la reanudación, el piloto neerlandés casi perdió el control, permitiendo que Charles Leclerc y George Russell se lanzaran al ataque.

Verstappen se fue por la vía ancha, dejando atrás al piloto de Mercedes. Aunque tuvo que ceder la posición, el piloto de Limburg pareció, de manera casi intencionada, embestir a Russell. Ambos establecieron contacto, lo que provocó una penalización de diez segundos para Verstappen; al final, clasificó en décimo lugar.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Verstappen responde a la Gran Premio de España

"Es una pena lo del coche de seguridad al final; eso no nos vino nada bien", comentaba Verstappen a Viaplay tras la carrera.

"Ya prácticamente no contábamos con neumáticos nuevos, solo un juego de blandos que llevaba seis vueltas. Ahora, en retrospectiva, quizás debimos haber evitado salir de pits. Pero esos compuestos duros simplemente no ofrecían agarre; seis vueltas sin poder exprimir nada de ellos. Supongo que en ese momento pensaron que era la opción más lógica, aunque realmente tenían muy poca adherencia", agregó.

"No tenía agarre alguno y, por eso, en la última curva el coche se salió de control. En medio de la recta, otro piloto chocó contra una de mis ruedas y, en esa primera curva, ya se puede imaginar lo que pasó con Leclerc. Me pareció bastante evidente: si después hay que ceder esa posición, no podía estar de acuerdo."

Respecto al polémico incidente con Russell, el piloto neerlandés apenas quiso profundizar en el tema. "Simplemente chocamos", dijo con tono irónico.

Cuando le preguntaron si pudo haber evitado la colisión, su respuesta fue breve: "Así fue." ¿Por qué no lo evitó? "No tengo ni idea, Chiel. De verdad, no lo sé", concluyó el campeón del mundo, visiblemente alterado por lo ocurrido.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!