Russell deja claro que Verstappen NO TIENE CABIDA en la F1

La estrella de Mercedes en la Fórmula 1, George Russell, ha sugerido que los hábitos de simulación de Max Verstappen podrían haber provocado la colisión entre ambos en el Gran Premio de España.

Tras un leve contacto al final de la carrera, después de la reanudación con el coche de seguridad, se notó que, luego de recibir la orden desde Red Bull de ceder la posición, Verstappen se lanzó de forma deliberada contra Russell.

El incidente sorprendió a todos y acabó convirtiendo una jornada que, en otros aspectos, hubiera pasado desapercibida, en un episodio lleno de controversia.

Tras la carrera, Russell enfatizó que este tipo de maniobras no tienen cabida en la Fórmula 1.

Russell: La maniobra de Verstappen es de simulador

"Estaba tan sorprendido como ustedes. He visto maniobras similares en simuladores y en el karting, pero jamás en la F1", comentó Russell.

"Al final, terminé en cuarto puesto y él en décimo. No logro comprender lo que pasaba por su mente; en ese instante, la acción se sintió intencionada y realmente desconcertante", agregó.

Durante la transmisión de Sky Sports, Nico Rosberg pidió que se mostrara la bandera negra a Verstappen y que fuese descalificado, pero Russell prefirió no entrar en detalles, afirmando: "No me corresponde opinar sobre esto. Por el momento, no pienso darle mayor importancia, ya que tenemos nuestros propios desafíos que resolver".

"Estamos trabajando para que nuestro coche sea más rápido y la salida del coche de seguridad alteró el orden en la pista. Ahora corresponde a los comisarios determinar si fue una acción deliberada o no", mencionó.

"Max es un piloto extraordinario y muchos lo admiran. Es una verdadera pena que continúen ocurriendo episodios como este, ya que resultan completamente innecesarios y, en última instancia, no le benefician en absoluto", finalizó.

