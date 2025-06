Leclerc señala cómo se APROVECHÓ de la desesperación de Verstappen

Charles Leclerc finalizó la Gran Premio de España en tercera posición. El piloto de Ferrari consiguió adelantar a Max Verstappen en la última fase de la carrera, demostrando una gran determinación en momentos cruciales.

Max Verstappen salió bien posicionado en la parrilla y, tras la primera curva, superó a Lando Norris para tomar el segundo lugar.

Sin embargo, pronto quedó claro que el ritmo del Red Bull no lograba igualar la velocidad del McLaren.

En la recta, Norris recobró terreno, lo que llevó a Red Bull Racing a optar por una estrategia de tres paradas en boxes, buscando una ventaja en neumáticos para la etapa final de la carrera.

Reinicio caótico

Con once vueltas restantes, el Mercedes de Kimi Antonelli se averió, obligando a la entrada del coche de seguridad. Los tres primeros llegaron a boxes para cambiar a neumáticos soft, mientras que Verstappen decidió montar neumáticos duros, ya que según se escuchó en su radio, era la única opción.

En el reinicio de la carrera, el piloto neerlandés perdió casi el control, permitiendo a Leclerc adelantar y asegurar la tercera plaza. Además, tras un incidente con Russell, Verstappen recibió una penalización de tiempo y terminó en la décima posición.

"Sí, se trataba de ganar posiciones en pista", comentó Leclerc después de la carrera sobre el choque con Verstappen.

"Max intentó empujarme hacia el interior, algo a lo que no estaba dispuesto. Ambos forzamos el contacto y, a pesar de ello, estoy muy contento".

"Ayer hice grandes sacrificios en la clasificación y tuvimos suerte con el coche de seguridad, lo que me mantuvo en forma. Mi ingeniero me informó que Max eligió los neumáticos duros porque no tenía otra opción, y yo era optimista, pues conocía bien sus limitaciones", finalizó.

