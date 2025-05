Estrella de Mercedes provoca ira por acción en el GP de Mónaco

Mike Hezemans, piloto de carreras y analista de Viaplay, afirma que George Russell se ha ridiculizado con sus acciones y comentarios durante el Gran Premio de Mónaco de F1 del pasado fin de semana.

En el programa Vroooom de Viaplay, Hezemans analiza el papel que desempeñó Russell en la carrera de Mónaco. El piloto británico, tras ser ralentizado a propósito por Alexander Albon, optó por saltarse la curva al final del túnel y seguir en línea recta.

Según él, aceptó la sanción sin mayores reparos, contento de tener la pista libre. Sin embargo, Russell recibió una penalización de drive-through que le relegó fuera del top 10.

Resulta sorprendente que, siendo presidente del sindicato de pilotos (GPDA), desconociera las reglas y sus consecuencias, ya que se habían explicado con antelación.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

'No soporto a ese Russell'

Hezemans continúa: "Realmente, no aguanto a ese Russell, y eso va más allá de sus palabrotas, es algo muy personal. Reconozco que es un buen piloto, pero su carácter no me convence en absoluto".

"Si vas a hacer algo, hazlo de una vez, en la primera vuelta. No tiene sentido quedarse rezagado durante varias vueltas".

"Por ejemplo, Albon debe ir al menos cinco vueltas más lento para que Carlos Sainz pueda recuperar terreno. Solo así se puede superar la situación, asumir la penalización de drive-through y pasar página"

¡Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!