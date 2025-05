La leyenda de Ferrari CUESTIONA la trayectoria de Hamilton

Una leyenda de Ferrari en la Fórmula 1 ha evaluado cuánto tiempo más podrá seguir compitiendo Lewis Hamilton en este deporte.

El siete veces campeón mundial, Hamilton, tiene 40 años y acaba de iniciar un nuevo capítulo junto al equipo más exitoso de la historia de la F1, con la esperanza de devolver el triunfo a la escudería de Maranello por primera vez desde 2008.

Sin embargo, su comienzo en el equipo no ha sido el mejor. El británico se sitúa en el sexto puesto del campeonato de pilotos, acumulando apenas 63 puntos en sus ocho primeros fines de semana de Grandes Premios.

Además, va 16 puntos por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y la diferencia en las clasificatorias es notable, situándose en una desventaja de 7-1 frente al piloto monegasco.

El ex piloto de Ferrari, Rubens Barrichello, opina que Hamilton tiene el talento necesario para seguir cinco años más en la pista, aunque duda de si aún cuenta con la fortaleza mental para afrontar tal reto. "Tengo 52 años y ya no dispongo de la misma condición física que a mis 40," declaró el 11 veces ganador de Grandes Premios a Samba Slots.

"Sin embargo, mi salud mental y la lección de que no estamos aquí solo para vivir, sino para aprender, enseñar y disfrutar la vida, me han permitido gestionar mejor mi mente hoy. Si observas la forma física de Lewis, es inmejorable. ¿Podrá esperar cinco años a que Ferrari se vuelva competitivo? Sin duda, el talento no le falta."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cuándo se retirará Lewis Hamilton?

Actualmente, Hamilton tiene contrato hasta el final de la temporada 2026, aunque Ralf Schumacher se ha cuestionado recientemente si el británico cumplirá ese compromiso o decidirá retirarse antes.

Tras 12 temporadas repletas de trofeos con Mercedes, Hamilton dio el salto a Ferrari, sin embargo, los problemas que sufrió en 2024 han continuado en 2025 con su nueva escudería.

El año 2026 será crucial para la alianza Hamilton-Ferrari, ya que los cambios reglamentarios determinarán si Ferrari puede proporcionarle un monoplaza capaz de luchar por un octavo título mundial. A su vez, el rendimiento de Hamilton definirá si continúa siendo competitivo al más alto nivel.

En el Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana, el piloto británico terminó casi 50 segundos detrás de Leclerc, quien consiguió el segundo podio de la temporada para el equipo, mientras que Hamilton solo pudo alcanzar el quinto puesto.

¡Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!