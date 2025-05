¡Siguen ATACANDO a Red Bull Racing por DESPEDIR a Checo Pérez!

Red Bull Racing está en el centro de la polémica por las decisiones tomadas tras el despido de Sergio Pérez.

El comentarista de Sky F1, David Croft, sostiene que, al lado de Max Verstappen, la escudería sigue apostando por el piloto equivocado, especialmente tras el complicado inicio de temporada de Tsunoda.

En el podcast de Sky F1, Croft afirmó que Red Bull pronto se arrepentirá de no haber apostado por Carlos Sainz. “Personalmente, creo que siguen contando con el piloto equivocado. Si quieren conquistar el campeonato de constructores, necesitan un piloto que esté a la altura”, declaró el comentarista.

Según Croft, Tsunoda aún no ha demostrado ser un contendiente constante para el podio ni un ganador de carreras. “Puede que a largo plazo Yuki logre demostrar su valía, pero por el momento no lo ha hecho. Deberían haber optado por Carlos Sainz, aunque por alguna razón eso no sucedió”, concluyó.

Bastaron solo dos carreras para que se produjera el primer cambio de pilotos en Red Bull. Tsunoda reemplazó a Liam Lawson en el primer equipo de la escudería austriaca, pero el japonés aún no ha logrado encontrar su ritmo.

Hasta ahora, solo ha conseguido 10 puntos en el campeonato de pilotos y sus fluctuantes actuaciones han hecho que la escudería descarte cualquier posibilidad de luchar por el campeonato de constructores, algo sobre lo que Croft no ha dudado en opinar.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

