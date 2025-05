Aseguran que PELIGRA el futuro de Antonelli en Mercedes

Han asegurado que el futuro de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes podría estar en peligro.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo, dijo lo siguiente en Red Flags Podcast: "Creo que este momento se llevará a la lugar en algún momento de la segunda mitad de la temporada.

"Por supuesto que es un novato y, como siempre he dicho, hay que darles espacio para que cometan errores, porque de todos modos los cometerán. Sin embargo, si continúa de esta manera en la segunda mitad del año...

"Creo que tiene mucho espacio. Toto (Wolff, n.d.) lo protege y creo que es lo correcto. Sin embargo, si no logra (cumplir con las expectativas de Mercedes, n.d.), tendrá consecuencias en algún momento. Entonces dirán: 'Oye, esto no es lo suficientemente bueno' ", aseguró.

Relacionado: Revelado: Russell quiso APROVECHARSE de Antonelli en Mónaco

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco entregó una carrera aburrida done Lando Norris se hizo del liderato y nadie más pudo detenerlo. Oscar Piastri perdió más distancia en el liderato del Campeonato de Pilotos de la F1 después de ver a su compañero de equipo ganar de nuevo en la temporada.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión no pudo sumar, ya que terminó muy en las últimas posiciones. Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no terminó su carrera y Carlos Sainz logró puntuar, pero fue superado de nuevo por Alexander Albon.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Así queda la clasificación tras el GP de Mónaco.

Mira toda la acción del GP de España en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!