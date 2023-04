Ángel Armando Castellanos

Jueves 6 Abril 2023 10:27

Sergio Checo Pérez recibió un nuevo golpe desde Países Bajos. Peter Windsor, comentarista neerlandés, cree que lo mejor que pudo pasar en el Gran Premio de Australia es que le fuera mal.

Su argumento es que eso puede ayudar a que se acaben las polémicas en Red Bull con respecto a quién es el mejor piloto en vez de que el mexicano quiera rebelarse.

"Creo que en Red Bull deben estar aliviados de esto (que Checo quedara en quinto). (Checo) salió luego del GP de Arabia Saudita como ganador y aparentemente anduvo por ahí diciendo: "Puedo ganar este campeonato". Y espera Sergio, tranquilo...eres el número dos de Max Verstappen", consideró en su canal de Youtube.

Fue un poco más allá al reclamar que los austriacos no necesitan que el bicampeón esté sometido a una mayor exigencia. El quinto lugar de Pérez, por lo tanto, debe generar calma.

"Creo que esto fue un reality check, ahora sabes que no eres Max Verstappen y creo que eso fue un alivio para Red Bull porque no necesitan esta presión adicional para Max, el tipo de presión que Piastri pone en Lando Norris simplemente por ser súper veloz, el tipo de presión que George russell pone en Lewis Hamilton por ser súper veloz, así que tengo el presentimiento que Red Bull no estaban para nada molestos", señaló.

Mentira

También acusó a Pérez de no hablar con la verdad durante la tercera sesión de entrenamientos libres y la primera de clasificación.

"El equipo, en el mismo comunicado, expresó que revisarían el auto y, si hubiera algún problema, por supuesto lo arreglarían; énfasis en la frase 'si'. Cambiaron las pastillas de freno en el parque cerrado, pero hablé con un par de ingenieros y ambos dijeron que el coche no tenía ningún problema en absoluto.

"Entonces, creo que Sergio se equivocó al decirle eso a la prensa, pero así es él y al final del día no había nada malo con ese auto", expuso.