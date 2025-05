Padre de Antonelli revela BRUTAL SECRETO del piloto de Mercedes

El padre de Andrea Kimi Antonelli ha revelado un secreto sobre el corredor de Mercedes y los orígenes de su carrera.

La estrella italiana tiene detalles muy particulares en el inicio de su camino en el automovilismo y ahora su papá compartió uno de ellos en una entrevista: "Mi hijo, que tenía tres años, lloraba si no lo levantaba para conducir en el simulador.

"No había otra opción. Yo frenaba y aceleraba, y él giraba el volante y cambiaba de marcha. Recuerdo que en un momento me quedé dormido y, por supuesto, chocamos porque no frenaba y él me daba codazos para despertarme.

"Finalmente, lo acostaba y le decía: «Ya basta, ya no se puede». Desde entonces, comprendí que, al final, tendría que darle la oportunidad", contó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco entregó una carrera aburrida done Lando Norris se hizo del liderato y nadie más pudo detenerlo. Oscar Piastri perdió más distancia en el liderato del Campeonato de Pilotos de la F1 después de ver a su compañero de equipo ganar de nuevo en la temporada.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión no pudo sumar, ya que terminó muy en las últimas posiciones. Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no terminó su carrera y Carlos Sainz logró puntuar, pero fue superado de nuevo por Alexander Albon.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Así queda la clasificación tras el GP de Mónaco.

