¡DURÍSIMA acusación contra Antonelli en Mónaco!

Andrea Kimi Antonelli fue objetivo de una durísima acusación tras el Gran Premio de Mónaco.

Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, culpó al corredor de Mercedes en la prensa por el incidente que sufrió en el principado: "Es una pena lo que pasó en la primera vuelta. Creo que logré una maniobra muy sólida en la horquilla de Fairmont; fue muy bueno por fuera ganar esa posición.

"Obviamente, Antonelli no quiere ver ningún coche por delante. Perder una posición en Mónaco es bastante vergonzoso, es malo porque, históricamente, no se pierde posición, pero tampoco se gana.

"Creo que Kimi intentó una maniobra muy optimista. Hemos visto muchos accidentes allí en el pasado, no es la primera vez. Al final no me tocó, simplemente siguió recto, y para evitar chocar contra él, choqué contra el muro y me destrocé el alerón delantero.

"Tuve que dar marcha atrás, volver a boxes y, por desgracia, así terminó mi carrera. Seguro que no quería estrellarme contra el muro ni nada. Al final lo hizo, en mi opinión.

"Seguro que en algún momento hablaré con él, pero necesito pensármelo. No quiero crear problemas. No estamos luchando por ningún título, podio ni puntos en este momento, así que no veo por qué haría eso y se arriesgaría a algo así.

"Al mismo tiempo, estamos compitiendo, así que necesitamos competir duro el uno con el otro, pero siempre hay un límite para todo", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco entregó una carrera aburrida done Lando Norris se hizo del liderato y nadie más pudo detenerlo. Oscar Piastri perdió más distancia en el liderato del Campeonato de Pilotos de la F1 después de ver a su compañero de equipo ganar de nuevo en la temporada.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión no pudo sumar, ya que terminó muy en las últimas posiciones. Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no terminó su carrera y Carlos Sainz logró puntuar, pero fue superado de nuevo por Alexander Albon.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton no hay sensaciones positivas, ya que acabó de nuevo atrás de Charles Leclerc. Así queda la clasificación tras el GP de Mónaco.

