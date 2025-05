Hamilton, DESCONCERTADO por Ferrari

Lewis Hamilton mostró una actitud poco entusiasmada en el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 admitió que no tenía explicación para su rendimiento por debajo de lo esperado, aunque terminar en quinto lugar supuso su segunda mejor actuación de la temporada.

Hamilton concluyó la carrera 50 segundos por detrás del ganador, Lando Norris, en un evento en el que todos, salvo los cinco primeros, fueron alcanzados al menos una vez. Además, el piloto admitió que no tenía claro cuál era su objetivo durante la competición.

El compañero de equipo británico, Charles Leclerc, finalizó en segundo lugar, apenas unos segundos detrás de Norris, mientras que Hamilton se mostró notablemente rezagado frente al piloto local a lo largo de toda la jornada.

Hamilton: No sabía por qué competía

La FIA instauró una norma que obligaba a cada equipo a realizar, como mínimo, dos paradas en boxes –incluyendo cambios tras banderas rojas– para intentar dinamizar la carrera. Sin embargo, el resultado no alcanzó las expectativas.

Tras la carrera, Hamilton declaró: "No puedo comentar sobre el resto de la competición, para mí fue como estar en medio de la nada. Empecé en séptima posición, estuve detrás de dos coches durante un rato, logré superarlos y luego me vi en una especie de zona neutral".

"La diferencia era considerable y no estaba compitiendo realmente contra nadie. Necesitaba la presencia de un coche de seguridad o algo similar, pero no ocurrió nada de eso. La situación se desarrolló de forma muy mecánica a partir de ahí".

"La información disponible no era clara y, en cierto modo, no sabía qué buscaba. ¿Estaba luchando por alcanzar el siguiente puesto? En ningún momento me encontraba a la altura de los pilotos que iban delante."

