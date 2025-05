¿Está molesto? Sainz MENOSPRECIA su nueva derrota con Albon

Carlos Sainz menospreció el hecho de que volvió a quedar detrás de Alexander Albon en una sesión de Fórmula 1 con Williams.

El corredor nacido en Madrid respondió lo siguiente a SoyMotor tras la clasificación en Mónaco: "No es quedar detrás o delante [de Albon], es el 'feeling' que tenía en Q2, en Q1 sí que estaba en la lucha.

"En la Q2 hemos jugado con las ruedas y todo el fin de semana he estado un poco fuera de ritmo con un coche que en un circuito urbano todavía no conocía. Todo el progreso que he hecho en circuito normales tengo que mirar algo del coche en urbanos que me ayude a tener algo más de confianza.

"Está claro que no he ido como he ido en los últimos tres GGPP y me falta un poco más de experiencia con este coche en Mónaco. En Q1 tenía ritmo de sobra para llegar a la Q3, pero en Q2 he perdido mucho ritmo y pasado de estar entre los seis primeros a, cuando hemos empezado a cambiar los neumáticos, estaba el 11, el 10, nueve... al límite de la Q3 y eso nos ha costado hoy la posibilidad de estar Q3.

"Si que es verdad que tampoco he estado muy cómodo el fin de semana", confesó el número 55.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

