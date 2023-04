Nazario Assad De León

Lewis Hamilton fue derrotado en el campeonato mundial por su nuevo compañero de equipo George Russell el año pasado. El siete veces campeón del mundo naturalmente espera evitar eso esta temporada, aunque según Ted Kravitz eso puede ser bastante difícil. Según él, eso está principalmente en la cabeza del propio Hamilton.

Después de tres años con Williams, Russell finalmente tuvo la oportunidad de mostrar sus cualidades a principios de 2022 para el equipo Mercedes, que mientras tanto se había despedido de Valtteri Bottas.

El joven británico empezó -a pesar del menor W13- nada mal para el equipo alemán y sobre todo en la primera mitad de la temporada estuvo al mando de Hamilton con cierta regularidad.

Con los resultados de la primera mitad de la temporada en su bolsillo trasero, Russell finalmente logró vencer a su compañero de equipo mayor en el campeonato mundial.

Batalla por delante

Esta temporada, el más joven de los dos ya se ha erigido como el mejor en la clasificación en tres ocasiones, mientras que Hamilton en la carrera terminó dos veces más alto.

Kravitz no descarta que Hamilton sea derrotado nuevamente por Russell este año debido a la falta de un auto ganador del campeonato.

"Es por eso que realmente queremos ver a Mercedes competir por el título con Red Bull", abre el analista durante el podcast Sky Sports F1. "Entonces vemos a Russell y Hamilton peleando por el título", agregó.

Hamilton menos agudo

Kravitz continúa: "Entonces realmente tienen algo por lo que conducir. Eso es lo que me gustaría ver, así que obtener lo mejor de Lewis, no estoy seguro de esto, pero si yo fuera Lewis Hamilton y no estuviera en el campeonato, pensaría: 'Oh, bueno, no voy a ir por el campeonato de todos modos, así que si George me gana No me importa eso'.

"También puedes mirar hacia atrás en 2022. Hemos visto en el pasado que Lewis puede dar un paso más cuando lucha por el título", concluye el analista.