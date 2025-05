Hamilton Revela sus temores sobre la F1 antes del cambio a 2026

Lewis Hamilton ha confesado sus inquietudes de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, expresando cierta nostalgia por la era de Michael Schumacher en el deporte.

Las regulaciones cambiarán el próximo año, apostando más por la sostenibilidad mediante un mayor uso de la energía eléctrica y el diseño de coches más ligeros.

No obstante, el siete veces campeón se muestra preocupado por la escasez de ruido que ofrecen las actuales unidades V6, una situación que probablemente se agravará con los nuevos cambios reglamentarios. Hamilton apunta además que los monoplazas se han vuelto demasiado pesados y lamenta el estado en el que se encuentra la flota actual.

"Personalmente, no creo que estemos yendo por el buen camino; aunque quizá el próximo año me sorprenda y los coches sean realmente espectaculares", comentó el piloto de 40 años a Sky Sports F1. “Vamos más lento y los coches se sienten cada vez más pesados. El próximo año serán más ligeros, pero esta generación es la que más peso he tenido que soportar en carrera”, añadió.

El exclamó con melancolía: "Extraño el sonido. Escuchar un V12 de Ferrari es algo apasionante, es la emoción del motor. Desde que se adoptaron los V6, aunque es un paso positivo hacia la sostenibilidad, no se puede negar que el rugido ya no se vive como en los días en que los coches de Schumacher dominaban las pistas."

¿Puede Hamilton conquistar un título mundial con Ferrari?

La carrera de Hamilton en Ferrari ha arrancado con algunas dificultades, aunque ya se empiezan a ver indicios positivos en la relación con el equipo. El piloto británico logró un cuarto puesto en Imola y actualmente se muestra optimista en cuanto al ambiente dentro del equipo. Su ambición es clara: retar por un histórico octavo campeonato mundial, un objetivo que Schumacher nunca pudo alcanzar, y hacerlo con la escudería en la que el alemán cosechó tantos éxitos.

Aunque la edad probablemente le impida igualar el impresionante récord de cinco títulos con Ferrari que ostenta Schumacher, Hamilton se perfila como la incorporación de mayor renombre en el equipo en años. Su meta es llevar a la escudería más exitosa de la historia a conquistar su primer campeonato desde 2008.

Por otro lado, el piloto británico espera que, independientemente de los cambios venideros en 2026, Ferrari logre adelantar a sus competidores en un nuevo orden competitivo. No es el único en la F1 en manifestar su preocupación por la disminución del sonido en los monoplazas modernos.

Recientemente se desestimó la propuesta de Christian Horner, que sugería desechar nuevas normas antes de 2028 para, en su lugar, volver a utilizar motores V10 con combustible sostenible—una idea que podría resurgir para 2030.

