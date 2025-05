¡Leclerc CONFIRMA la peor noticia para Ferrari en 2025!

Charles Leclerc confirmó la peor noticia para Ferrari de cara al resto del campeonato 2025 de la Fórmula 1.

El corredor monegasco dijo lo siguiente en la conferencia de prensa previa al GP de Mónaco: "Estamos trabajando duro para intentar recuperar el rendimiento perdido contra McLaren y Red Bull.

"Es nuestro deber optimizar el SF-25 para volver a la senda del triunfo en un futuro próximoSabemos qué mejoras hay que hacerle al coche. Pero no puedo decir cuánto tiempo llevará este trabajo.

"En estos momentos, está claro que no va bien. No hay que engañarse, no estamos nada satisfechos con el rendimiento del coche. El año pasado, Ferrari luchó hasta el final por el título de constructores.

"Al principio de la temporada perseguíamos el mismo objetivo. Desafortunadamente, pronto tuvimos que afrontar la realidad. El coche no estaba a la altura. Pero nuestra motivación sigue intacta", confesó.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Emilia-Romagna?

El Gran Premio de Emilia-Romagna significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Red Bull y Ferrari.

En el Autódoromo Enzo e Dino Ferrari no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que diferentes autos de seguridad y fallas en los motores de algunos monoplazas afectaron la carrera.

Mercedes no logró mantener la consistencia, sufriendo el abandono de Kimi Antonelli, y los que mejor aprovecharon la carrera terminaron siento otros como Ferrari y Red Bull con Verstappen ganando la carrera y Hamilton cuarto y Leclerc sexto.

Una grata sorpresa es que Williams se ha colocado de nuevo en gran posición de parrilla con Albon y Sainz, quinto y octavo respectivamente. Aquí te mostramos las posiciones actuales del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 en 2025.

1. McLaren 279 puntos

2. Mercedes 147 puntos

3. Red Bull Racing 131 puntos

4. Ferrari 114 puntos

5. Williams 51 puntos

6. Haas 20 puntos

7. Aston Martin 14 puntos

8. Racing Bulls 10 puntos

9. Alpine 7 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

